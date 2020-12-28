В программе по организации санитарного благополучия Самарской области появилась информация о выделении средств из областного бюджета на проведение отлова бродячих собак.- В период 2021-2031 годов планируется отловить 47 650 бездомных животных. На проведение работ из областного бюджета будет выделено 379 982 000 рублей, - сообщили региональные чиновники.Таким образом, отлов и содержание одной собаки будет стоить 7 974 рубля. Организовать работу по отлову и нанимать подрядчиков будут муниципальные власти, а контролировать работу будет департамент ветеринарии Самарской области.Как следует из техзадания, исполнитель обязуется не использовать лекарства и технические приспособления, которые могут травмировать или убить животное. Также производить отлов нельзя на глазах у детей, кроме случаев, когда собака ведет себя агрессивно.После того как животное было поймано, подрядчик обязан его стерилизовать и содержать до тех пор, пока не найдут собаке или кошке хозяина. Если же найти новый дом для животного не получилось, то его выпускают на то же место, где поймали.