В социальных сетях чиновникам задали вопрос, а не случиться ли так, что люди начнут массово парковаться во дворах, после введения платных парковок более чем на 40 улицах Самары. В департаменте транспорта прокомментировали опасения местных жителей.- Исходя из опыта других городов, где платные парковки введены уже достаточно давно, мы рассмотрим возможность установки шлагбаумов на въездах во дворах жилых домов, - заявили чиновники.Напомним, что в следующем году в Самаре планируют ввести платные парковки более чем на 40 улицах города. В основном такие парковки будут в центре города, но некоторые будут и в спальных районах. За час стоянки автомобилист должен будет заплатить от 45 до 65 рублей.