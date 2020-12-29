Правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП, которое ночью 27 декабря произошло в поселке Зубчаниновка. На улице Металлургической неизвестный устроил взрыв во дворе жилого дома. 31-летний хозяин незамедлительно сообщил в полицию.- По камерам установлено, что примерно в час ночи к дому потерпевшего подъехала светлая машина, предположительно - \\"Гранта\\". Когда из нее вышел пассажир, автомобиль уехал. Неизвестный подошел к забору, перекинул через него гранату и ушел, - сообщил корреспонденту \\"КП-Самара\\" источник, знакомый с ситуацией.В результате случившегося были повреждены входная дверь в дом, фасад и три ВАЗовские легковушки владельца жилплощади. Из людей, к счастью, никто не пострадал.По факту преступления уже возбуждено уголовное дело - по части 3 статьи 213 УК РФ \\"Хулиганство\\". Подозреваемых пока нет. Разбирательства продолжаются.