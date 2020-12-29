1 января 2021 года в 00.10 на телеканале «Самара 24» будет транслироваться балет-феерия «Щелкунчик». Спектакль начнется сразу после новогоднего обращения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Новогодний спектакль на музыку Петра Чайковского окунет жителей губернии в приятную атмосферу детства.- Крёстный Дроссельмейер подарил девочке Маше на Рождество декоративный орехокол в форме куклы-щелкунчика... и фантазия унесла её в сказку с прекрасным принцем, ожившими игрушками и экзотическими городами, - рассказали в пресс-службе Самарского академического театра оперы и балета.Дирижер-постановщик Александр Анисимов - заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии Республики Беларусь.Балетмейстер-постановщик Кирилл Шморгонер - заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов балетмейстеров, лауреат премии Мориса Бежара.Роль Щелкунчика исполнит лауреат всероссийского конкурса Максим Маренин, Принц - дипломант международного конкурса, лауреат всероссийского конкурса Сергей Гаген, Дроссельмейер – Дмитрий Сагдеев, а роль Маши исполнит Марина Накадзима.