Около 8 часов вечера, 28 декабря, на улице Галактионовская произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода, в том числе несовершеннолетняя девочка.По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель 1950 года рождения не уступил дорогу идущим по нерегулируемому пешеходному переходу людям, и допустил наезд на девочку 2014 года рождения и женщину 1975 года рождения.- В результате ДТП девочка получила травму головы, а женщина повредила ногу, - сообщили в ГУ МВД.Пострадавших госпитализировали с места аварии в больницу, где после осмотра врачей, им было назначено амбулаторное лечение.