В Самаре продолжают заготавливать антиковидную плазму с антителами на Самарской областной станции переливания крови. Ее берут у переболевших коронавирусом людей. В их числе оказался и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который тоже поделился кровью, чтобы ее использовали для лечения других больных.- Мы заготовили 142 дозы. 30 уже выдали в лечебные учреждения области. В наличии есть расходный материал для заготовки еще 48 доз, и в январе мы будем готовы продолжить эту работу. Потребность больного в антиковидной плазме определяет лечащий врач. Пока заготовленных доз достаточно, чтобы выполнить все поступающие заявки, - рассказал директор станции Сергей Кузнецов.Губернатор не только сдал кровь, но и поздравил врачей с наступающим Новым годом. В ответ главе региона тоже подарили кружку и открытку - их сегодня получают все доноры, которые приходят на станцию переливания перед праздниками.Напомним, что еще в ноябре старт заготовке антиковидной плазмы дал министр здравоохранения региона. Сегодня такой метод лечения активно используют в различных регионах. Правда, лечение антиковидной плазмой подходит не во всех случаях - решение всегда принимает врач.