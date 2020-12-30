По прогнозу Приволжского УГМС, 30 декабря в Самаре и области ожидается туман видимостью менее 500 метров. Синоптики в этот день обещают небольшой снег и изморозь. Температура воздуха в Самаре днем -8…-10 градусов, по области днем до -13.31 декабря, в предновогодний день в Самаре и по области пройдет небольшой снег. Днем в Самаре будет относительно теплее, до – 9 градусов, по области -11. В новогоднюю ночь осадки не прогнозируются, температура воздуха до -13 градусов.1 января 2021 года в Самаре и области будет без осадков. Днем в Самаре -7…-9 градусов, ночью -11…-13. По области днем -6…-11, ночью -11…-16.