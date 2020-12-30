29 декабря, около трех часов дня, в Тольятти на улице Лесная произошло ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадали четыре человека, в том числе ребенок.По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель маршрутного автобуса не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства и допустил столкновение с другим автобусом. От удара второй автобус врезался в движущийся впереди автомобиль Лада Калина, которая в свою очередь «догнала» Приору.- В результате аварии пострадали четыре пассажира предполагаемого виновника ДТП – маршрутного автобуса «ГАЗ», под управлением мужчины 1973 года рождения. Среди пострадавших, 12-летний ребенок, - сообщили в ГУ МВД.Сотрудники полиции, в настоящее время, устанавливают все детали произошедшего, а также личности участников аварии в Тольятти. По факту проверки будет принято процессуальное решение.