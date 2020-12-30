В городской администрации Тольятти сообщили, что в 2021 году Крещенские купания в городе проводиться не будут. С инициативой выступили представители епархии города Тольятти.- Крещенские купания, несмотря на традицию, проводиться в предстоящие праздники не будут. Прежде всего, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, - отметили в мэрии автограда.Что касается проведения служб, в дни рождественских и крещенских праздников, в храмах города, то они должны быть организованы в строгом соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению санитарных требований. Проверку этих требований проведут в канун Рождества Христова, 5 и 6 января.- В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции во всех храмах Тольятти в предстоящие праздники должен быть обеспечен входной контроль, соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции, - дали поручение руководителям благочиний города в администрации.Особое внимание было уделено прихожанам 65 лет и старше. Представителям Тольяттинской епархии рекомендовали провести разъяснительную работу и призвать прихожан старшего поколения воздержаться от посещения служб в дни рождественских и крещенских праздников.