В Самаре, в районе площади Куйбышева, временно ограничат движение в новогоднюю ночь. Об этом рассказали в городской администрации.- В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 20:00 31 декабря 2020 года до 06:00 1 января 2021 года будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин, - сообщили в администрации города Самара.Таким образом, движение ограничат на следующих участках в Самаре:- по Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;- по Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;- на площади Куйбышева.Общественный транспорт, на период ограничений, будет следовать по скорректированной схеме.Автобус № 24 будет ехать в обоих направлениях по Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской и Куйбышева.Автобус №92 проследует по Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Фрунзе, Льва Толстого, Куйбышева, также в обоих направлениях.Автобус №297 в обоих направлениях будет следовать по Самарской, Красноармейской и Куйбышева.