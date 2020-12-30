Самарские таможенники в поселке Дубовый Умет Самарской области остановили два грузовика, которые везли свежие фрукты.При досмотре выяснилось, что грузовики везли 20 тонн мандаринов и 20 тонн помело. Согласно предоставленным документам, фрукты везли из Пакистана. Однако, по данным маркировок на таре, товар везли из Китая. На ящиках с мандаринами маркировка вовсе отсутствовала.В таможне напомнили, что с января текущего года Россельхознадзором запрещен ввоз свежих цитрусовых из Китая. Фрукты передали в региональное управление ведомства. Там приняли решение вернуть мандарины и помело в Казахстан, откуда их завезли в Самарскую область. Виновные привлечены к ответственности за ввоз подкарантинной продукции.