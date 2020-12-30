За прошедшие сутки в Самарской области больше всего заразившихся коронавирусом выявили в Тольятти, где 103 новых случая. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.В Самаре на этот раз 82 заразившихся, всего в регионе заболели 31 097 человек. За сутки в регионе 305 новых случаев. Из них коронавирус нашли у 269 пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, 36 человек узнали о заражении при профосмотре.Уже четыре дня в регионе одинаковое количество умерших - 13 человек. Среди них пятеро мужчин в возрасте от 51 года до 79 лет и 8 женщин в возрасте от 49 до 89 лет. Всего с начала пандемии умерли 592 человека.За все время вылечились 28 687 заболевших, из которых 308 - за прошедшие сутки.