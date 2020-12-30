В Самаре возобновляет работу электробус, об этом говорится в сообщении самарского трамвайно-троллейбусного управления.Электробус ходит по маршруту №108 от губернского рынка в Самаре до микрорайона Южный город в Волжском районе. Эксплуатация проходит в тестовом режиме.В очередной раз электробус перестал ходить в середине декабря, теперь он вновь возвращается на маршрут. По данным ТТУ, транспорт возобновил движение 30 декабря, в среду. Он будет на линии до 28 февраля.Ранее электробус несколько раз снимали с линии из-за непогоды или поломок, это происходило из-за того, что с новинкой еще не окончательно научились работать.