Большинство студентов медицинских вузов и колледжей Самарской области получили выплаты за практику в больницах в ноябре и декабре. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.Президент России Владимир Путин дал поручение поощрять студентов медицинских вузов, которые в пандемию работали в лечебных учреждениях. Даже если они не работали с коронавирусом, то могли разгрузить более опытных специалистов, чтобы те могли лечить заразившихся. Студенты вузов получили по 10 тыс. рублей.В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова выплаты получили также студенты средних учебных заведений.По данным на 30 января, в Самарской области 31 097 заразившихся коронавирусом. Из них вылечились 28 687 человек, умерли 592.