На \\"Самара Арене\\" установили уникальные интерактивные стенды, которые позволят больше узнать о футбольной истории города и вспомнить о Чемпионате мира. Интерактивную фотозону с 26 виртуальными футболистами \\"Крыльев Советов\\" установили внутри стадиона. Каждый из них может двигаться, благодаря оптическому трекингу и все желающие смогут пообщаться с ними и сфотографироваться благодаря виртуальной реальности.Еще две интерактивные стелы \\"Самара Арена\\" и \\"Крылья Советов\\" на новогодних праздниках поставят на аллее около стадиона. Чтобы погрузиться в виртуальную реальность, нужно навести на одну из картинок смартфон - и она расскажет свою историю.Проект реализуют в рамках концепции наследия Чемпионата. Интерактивные стелы будут доступны для зрителей на протяжение всех новогодних праздников, затем они окажутся в музее футбола, который будет открыт в стадионе.