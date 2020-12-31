В РКС-Самара горожанам рассказали, куда звонить или писать в новогодние праздники, если случилась авария на сетях водоснабжения или водоотведения. Здесь напомнили, что центральная диспетчерская и дежурные бригады работают без выходных. Так что без помощи горожан в эти дни не оставят.Чтобы сообщить о коммунальной проблеме, порыве на трубах или отсутствии воды, можно обратиться по телефонам диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 и 336-86-51, а также скинуть информацию и фото на +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp или Viber.До 11 января на каникулы уйдут колл-центр 207-25-40 и виртуальная приемная на сайте и по электронной почте. Поэтому вопросы, связанные с оплатой услуг, можно будет решить уже после 10 января. Также не будет работать аккаунт @sks_rks в сети Twitter, также с 1 по 10 января. Но все вопросы дежурные решат по телефону или же в мессенджерах, приведенных выше.