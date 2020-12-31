Сергей Жуков, один из основателей группы \\"Руки Вверх\\" в преддверии Нового года исполнил мечту мамы 5-летнего Эрика из Тольятти. У малыша ДЦП - он не сидит, не ходит и не говорит. Мама Лилия борется за здоровье своего сына - совсем недавно благодаря помощи людей она смогла съездить с ребенком на курс лечения в Крым. И вот теперь у семьи исполнилось еще одно желание.- Нам очень нужно специальное складное устройство для купания - сидение-гамак. Стоит оно 20 тыс рублей и приобрести его мы не можем, так как все деньги уходят на реабилитацию, - написала Лилия Сергею Жукову, который пообещал стать СантойЖуковым для тех, кто больше всего нуждается в помощи в этом году.В своем инстаграме лидер Руки Вверх поздравил Лилию и ее сына с праздником и пообещал выполнить желание мамы для мальчика.