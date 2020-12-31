В Самаре драматическая история произошла на стошке - на улице Пугачевский тракт. 45-летняя женщина возвращалась домой, на улице она познакомилась с другой дамой и вместе они последовали в магазин. Но по дороге новая знакомая показала свою истинную сущность: она вырвала сумку из рук пострадавшей и скрылась.Впрочем, описать преступницу полиции женщина, лишившаяся сумки в стиле GUCCI смогла. В итоге 49-летнюю женщину, которую раньше уже судили за разбой, нашли, задержали и теперь она предстанет перед судом, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.В преступлении воровка созналась и сумку вернула владелице, которая теперь снова сможет гулять со своим аксессуаром, так напоминающим изделие известной марки.