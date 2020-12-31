В Самарской области за сутки произошло 8 аварий, в которых пострадали восемь человек. К счастью, в ДТП никто не погиб, а вот некоторые автомобили пострадали довольно сильно.Одна из аварий произошла в Самаре, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. На 22 Партсъезда Ниссан вылетел на встречку и врезался в Шевроле Ниву. Пострадал пассажир второго автомобиля, 51-летний мужчина - его доставили в больницу на скорой помощи.В Волжском районе аварию устроил 18-летний лихач, который во время снегопада решил не сбрасывать скорости. В итоге он врезался в трактор, который ехал также в направлении Большой Черниговки, вылетел на встречную полосу, столкнулся здесь с Ладой Вестой. Сам водитель не пострадал, а вот его коллега на Весте - мужчина 71 года - попал в больницу.ГИБДД напоминает водителя о необходимости быть очень внимательными на зимних дорогах и ни в коем случае не нарушать правила, не превышать скорость.