В новогодние праздники в Самаре будут продавать алкоголь в обычном режиме. Напомним, что ранее главам муниципалитетов на совещании оперативных структур рекомендовали подумать о том, чтобы изменить часы продажи алкоголя либо же и вовсе ввести мораторий в магазинах на это время. Однако, в Самаре решили оставить все как есть.В самарских магазинах подтвердили, что никакой информации об ограничениях не поступало. Алкогольные напитки будут продавать с 8 до 23.00 как положено по закону, только совершеннолетним гражданам. При этом новогодних массовых праздников в этом году не будет, так что ограничений по работе магазинов около мест скопления граждан нет.При этом врачи советуют провести этот Новый год если и не совсем на трезвую голову, то хотя бы с минимальными возлияниями. Эксперты подсказывают, что лучше задуматься о своем здоровье, проводить время на свежем воздухе, заняться зимними видами спорта. А вот стол и уж тем более питье должны быть умеренными.А как вы собираетесь встречать Новый год? Обсудим в комментариях.