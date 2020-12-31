В Самаре в новогоднюю ночь - 2021 не будет салюта и массового празднества на площади Куйбышева. На главной площади города установили елки с медиагирляндами, уникальные фотоинсталляции, ледовые фигуры. Сюда можно приехать, сделать фото, погулять на свежем воздухе. Но вот никакого музыкального сопровождения и сцены в эту ночь не будет - это связано с мерами противоэпидемиологической безопасности и желанием не допускать массового скопления народа.Также в администрации города журналисту КП-Самара рассказали, что транспорта в праздничную ночь будет ходить по обычному расписанию. Так что уехать после 23.00 никуда не получится. Именно поэтому насладиться прогулкой по площади лучше в дневное время, а никаких гуляний на ночь лучше не планировать.Ранее власти советовали горожанам уехать за город или на дачу, чтобы провести новый год с близкими людьми на свежем воздухе.