В Самарской области 31 декабря 2020 года заболели коронавирусом еще 304 человека. В оперштабе по Самарской области рассказали, как распределились случаи заражения по районам региона. Так, больше всего больных снова нашли в двух крупных городах: число зараженных распределилось между Тольятти и Самарой практически поровну, 90 и 91 пациент сдали положительный тест. Что произошло в автограде пока неизвестно, но с 27 декабря здесь резко подскочило число заболевших - если до этого находили около 20, то в последние дни это больше 90 человек в сутки.Не порадовали перед Новым годом и два района Самарской области, где снова нашли большое число зараженных коронавирусом. В Кинель-Черкасском районе это 17 человек (всего к Новому году здесь с начала пандемии заразились 670 человек) и в Кинельском 12 - всего 380 пациентов с COVID-19 с начала пандемии.Также 9 заболевших нашли в Волжском районе, 8 в Красноярском, 7 в Чапаевске и в Ставропольском, по 6 в Сызрани, Новокуйбышевске и Камышлинском районе, по пять - в Похвистнево, Похвистневском районе и в Кошкинском районе.Также за сутки скончались четырнадцать человек. Самому молодому из них было 47 лет, у него по данным оперштаба сопутствующих заболеваний не было.