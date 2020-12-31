Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц обратился к медикам всего региона и в первую очередь к своим коллегам. Он поздравил врачей с наступающим Новым годом и восхитился их мужеством и самоотверженностью в работе. Прошедший год и его события он сравнил с неокончившейся и очень тяжелой войной.- Прошлый Новый год мы встречали с чувством гордости, ведь нам предстояло праздновать юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Но мы не знали тогда, какие испытания нас ждут. В марте, когда мы принимали первых пациентов с коронавирусом, мы думали, что будем не в обороне, а в наступлении, что все закончится быстро и без потерь. Мы ошибались. Но я уверен, что следующий Новый год мы встретим с фразой \\"Мы победили!\\", - отметил Николай Ренц.Он назвал коронавирус опасным и коварным врагом, перед которым пришлось объединить силы тысяч врачей. И особенно подчеркнул, что в его армии медиков дезертиров не было- Никто не сказал, я слишком стар, у меня дети, у меня пожилые родственники. Все чувствовали свою ответственность, - уточнил Ренц. И добавил, что пройти этот путь не удалось без потерь.- Люди уходили на больничный. Мы безвозвратно потеряли нескольких коллег и глубоко скорбим об этом. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и понимаем, что сделали все для их спасения. Нам не удастся отдохнуть в праздники, эти дни будут рабочими для нас - и я благодарю, что все отнеслись к этому с пониманием, - подчеркнул врач.Он также заметил, что пандемия принесла и пользу: заметно обновилось оборудование, были изобретены новые препараты, появились молодые врачи, преданные профессии, самоотверженные. И все это обязательно должно обеспечить победу над коронавирусом в новом году.