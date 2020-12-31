Все дети Самарской области в этом году смогут стать гостями \\"Кремлевской елки\\" - пусть и заочно. В 19.00 по самарскому времени в эфире федерального канала \\"Карусель\\" начнется шоу «Пятое время года, или Кто придумал Новый год». Мюзикл на сцене Государственного Кремлёвского дворца в телеверсии увидят все ребята и взрослые.Такой формат праздника позволяет не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, с другой стороны - все дети смогут стать очевидцами рождения волшебства.Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию. Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года, - рассказали организаторы шоу.В представлении участвуют артисты ведущих московских театров, киноактеры, акробаты, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.