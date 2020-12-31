В самарском аэропорту рассказали, куда полетит первый самолет из Самары в 2021 году. Рейс в 5 утра вылетит в Москву - так начнется новый полетный год. Кстати, именно рейсом из московского Домодедово начнется этого год и на табло прилетов - в 2.45 самолет должен прилететь из столицы. А вот в 2020 году последний самолет улетит из Курумоча в московский аэропорт Шереметьево.За новогодние праздники в этом году Курумоч обслужит 460 рейсов, в среднем - 47 в сутки. Самые популярные направления - Москва и Санкт-Петербург, также каждый день самолеты будут летать в Сочи.Напомним, что в 2020 году международная полетная программа из-за пандемии значительно сократилась. Сейчас из самарского аэропорта вылетает не так много самолетов за границу. В основном, это рейсы в Турцию.