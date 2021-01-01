Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым годом. Прошедший год губернатор назвал беспрецедентным и поблагодарил жителей за выдержку, самоотдачу и терпение.- Каждый день этот год испытывал нас на прочность, но мы неизменно справлялись с задачами, какими бы сложными и, на первый взгляд, нерешаемыми они не казались, - отметил глава региона.Он вспомнил, что в минувшем году пришлось научиться чему-то новому: мы узнали такие слова, как удаленка, дистанционка.- Мы научились улыбаться глазами и приветствовать друг друга без рукопожатий, - рассказал Дмитрий Азаров.Однако, в 2020 году было много хорошего. Мы отпраздновали 75-летие Победы, Самара получила статус города трудовой славы, НОЦ получил звание центра мирового уровня.- Пусть этот добрый праздник наполнит теплом и гармонией каждый дом. Подарит ощущение чуда и ознаменует начало нового, светлого и счастливого года, - поздравил горожан Дмитрий Азаров.