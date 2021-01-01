Крупный пожар произошел в Самаре 1 января на территории Самарского подшипникового завода. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.Сообщение о пожаре на улице Калинина в Советском районе поступило в 8 утра 1 января. На месте установили, что пожар произошел в одном из помещений в трехэтажном здании. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. В 9 утра площадь пожара составила 800 квадратных метров.На месте работают 70 человек личного состава и 23 единицы техники. Обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.Ликвидация пожара продолжается.