Площадь пожара на Самарском подшипниковом заводе возросла до 1 200 кв. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.Сообщение о пожаре поступило в 8:00 1 января. Как выяснилось на месте происшествия, горит трехэтажное здание на территории завода. По данным на 9:42, площадь пожара составила 1 200 кв. метров. На месте пожара создано четыре боевых участка работы 10 звеньев газодымозащитной службы, на место пожара прибыл пожарный поезд.На пожаре работают 183 человека и 63 единицы техники. В результате произошедшего погиб мужчина, его личность устанавливается.Предприятие на работает с 2018 года.