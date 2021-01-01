Прокуратура Самары начала проверку по факту крупного пожара на Самарском подшипниковом заводе, который произошел утром 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 8:00. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. Как выяснилось, горит неэксплуатируемое здание на территории завода. На месте происшествия был обнаружен погибший мужчина, его личность сейчас устанавливается.По последним данным, площадь пожара возросла до 1 200 квадратных метра.Для ликвидации возгорания привлечено 183 человека личного состава и 63 единицы техники.О причинах произошедшего пока не сообщается.