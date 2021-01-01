В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 303 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Всего в регионе коронавирусом с начала пандемии заразились 31 704 человека. Из них вылечились 29 316 заболевших, в том числе, 311 – за прошедшие сутки.В Самарской области 12 новых смертельных случая, всего умерли 618 человек.В регионе ежедневно фиксируется более трехсот новых заразившихся, регулярно сообщается о большом количестве умерших – больше десяти человек за сутки.В целом по стране 27 039 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, всего заболели порядка 3,2 млн человек.