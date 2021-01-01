В Самаре за прошедшие сутки выявили 127 новых случаев коронавируса, сообщили в региональном оперштабе.Всего в регионе 303 новых случая. Помимо региональной столицы больше всего заболевших в Тольятти (69) и Волжском районе (25). За все время заразились 31 704 человека.Чаще всего коронавирус находят у заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией, за сутки заражение выявили у 258-ми человек. Еще 45 узнали о диагнозе при профосмотре.За сутки в области скончались 12 человек. Среди них семь женщин в возрасте от 49 до 83 лет, а также пятеро мужчин от 44 до 72 лет. Всего с начала пандемии умерли 618 человек.Вылечились 29 316 человек, в том числе, 618 – за прошедшие сутки.