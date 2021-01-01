Два пожарных поезда привлечено для ликвидации пожара на Самарском подшипниковом заводе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на территории завода поступила в 8 утра 1 января. На место выехали пожарные по повышенному рангу вызова. По последним данным, площадь пожара составляет 1 200 кв. метров. Один человек погиб.На месте работают 183 человека и 63 единицы техники. По факту случившегося проверку проводит прокуратура.Задействованы два пожарных поезда, которые сменяют друг друга по мере заправки.Ликвидация пожара продолжается, о причинах произошедшего пока не сообщается.