В Самаре 31 декабря 2020 года в возрасте 72 лет умер президент Самарского государственного социально-педагогического университета Игорь Вершинин.«Коллектив Самарского государственного социально-педагогического выражает глубокое и искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной президента СГСПУ, профессора, доктора филологических наук Вершинина Игоря Владимировича», - говорится в сообщении на сайте университета.В университете он работал с 1972 года, более 18 лет возглавлял факультет иностранных языков. В 2000-м году был избран ректором. В 2013 году стал президентом университета.На протяжении многих лет являлся президентом «Альянс Франсез» в Самаре.В сентябре 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон подписал распоряжение о награждении гражданина Вершинина высшей государственной наградой Французской Республики — орденом Почетного легиона.Вершинин избирался депутатом самарской губернской думы пятого созыва.Гражданская панихида состоится 3 января в ритуальном зале на ул. Лунная, 1а с 10 до 12 часов. Для прощания на кладбище будет организован автобус.