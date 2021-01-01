На пожаре на территории Самарского подшипникового завода огонь прошел более 3 тыс. кв. метров, об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.Пожар ликвидируют с утра 1 января. Сообщение о возгорании поступило в 8 утра. По последним данным, площадь пожара составляет 1 200 кв. метров. Горит здание заводоуправления, которое было построено в 1937 году. Общая площадь здания составляет 17,7 тыс. кв. метров. В здании деревянные перекрытия, система пожаротушения отсутствует. Завод с 2018 года не функционирует, пребывает в состоянии банкротства. На первом этаже здания располагается архив.На месте работают 213 человек личного состава и 84 единицы техники, для ликвидации пожара привлечены два пожарных поезда.В ближайшее время ожидается локализация пожара. В результате случившегося погиб один человек, его личность устанавливается.