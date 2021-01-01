Следователи начали проверку по факту смерти мужчины на пожаре на территории Самарского подшипникового завода. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.Пожар произошел в неэксплуатируемом здании заводоуправления 1 января. Утром поступило сообщение о возгорании. По данным на 16:00, огонь прошел 3,5 тыс. кв. метров, площадь пожара составляет 1 200 кв. метров. Ликвидация возгорания осуществляется с привлечением двух пожарных поездов.Примерно в 9 утра в здании, где начался пожар, было обнаружено тело погибшего мужчины. По факту случившегося начата доследственная проверка, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.Ранее сообщалось, что проверку проводит прокуратура.