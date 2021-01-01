Объявлена локализация пожара на площади в 3,5 тыс. кв. метров на территории Самарского подшипникового завода. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.«В 17.47 объявлена локализация пожара на площади 3500 кв. м., происходит очаговое горение на площади 500 кв. метров», - сообщают в МЧС.Пожар произошел в неэксплуатируемом здании заводоупраления на недействующем предприятии, сообщение о возгорании поступило в МЧС утром 1 января. На месте работают 213 человек личного состава и 74 единицы техники. Привлечены два пожарных поезда.В результат случившегося погиб мужчина, по данному факту следователи проводят проверку.