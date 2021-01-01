В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.По данным синоптиков, предстоящей ночью и днем 2 января ожидается туман при видимости не более 500 метров. На дорогах рекомендуют быть осторожнее, не выезжать на личном автомобиле без необходимости.В первые дни нового года ожидается от -5 до -10 градусов мороза. Днем 2 января может пройти небольшой снег. В ночные часы температура воздуха понизится до -12 градусов, местами по области возможно похолодание до -17 градусов.Около нуля градусов ожидается 3 января. Средняя температура воздуха в предстоящие дни ожидается выше нормы на 1 градус.