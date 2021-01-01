В здании на территории Самарского подшипникового завода, где 1 января произошел крупный пожар, частично обрушились кровля и перекрытия. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.Сообщение о пожаре на территории недействующего предприятия поступило утром 1 января. По последним данным, пожар локализован на площади 3,5 тыс. кв. метров. Для ликвидации возгорания привлекались два пожарных поезда.В результате случившегося погиб мужчина. По данном факту проводят проверку в следственном комитете.Из-за частичного обрушения конструкций поврежденного здания личный состав, задействованный в ликвидации возгорания, работает на удалении от постройки.