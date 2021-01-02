Департамент транспорта напомнили самарцам о том, что припаркованные близи мусорных баков автомобили мешают проезду спецтехники.- Водитель, убери за собой автомобиль. Пока все дома, личный транспорт мешает вывозить бытовые отходы, - напомнили в дептрансе Самары.Необходимо выбирать места для парковки вдали от контейнерных площадок, так как мусоровозам необходимо место для совершения маневров. Если возникнут какие-либо вопросы по качеству уборки мусора во дворах Самары, то можно обратиться на горячую линию по вывозу мусора:8 800 301 29 42 — для жителей Самарской области;8 (846) 303 06 48 — для жителей Самары.