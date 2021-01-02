Двое мужчин отправились на рыбалку на озеро Щучье в Безенчукском районе Самарской области. Посреди реки Волга у рыбаков сломалась аэролодка, им пришлось вызывать спасателей.- В 12.10 на проведение поисково-спасательных работ в протоки озера Щучье и эвакуации со льда на берег рыбаков была отправлена дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск на аэроглиссере «Патруль», - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.Спасатели более двух часов искали пострадавших в протоках Волги. Рыбаков эвакуировали со льда на берег, где у них находился автомобиль.