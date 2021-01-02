Пожилая женщина из Самары обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как рассказала потерпевшая, к ней домой пришел мужчина, который якобы работает в фирме по установке пластиковых окон. По окончании выполненных работ по смазке оконных конструкций, мужчина обманным способом выманил у пенсионерки деньги.- Подозреваемый сообщил, что при установке окон она заплатила больше установленной суммы, в связи, с чем он готов вернуть разницу в сумме 1250 рублей. Он передал женщине купюру достоинством 5 тысяч рублей и попросил сдачи. Женщина сразу отдала необходимую сумму. Только после ухода мастера она обнаружила, что вместо пятитысячной купюры ей передали банкноту «банка приколов», - рассказали сотрудники МВД.Эксперт-криминалист в квартире потерпевшей обнаружил отпечатки пальцев, которые могли принадлежать мошеннику. При проверке по базе данных ГУ МВД по Самарской области, выяснилось, что отпечатки принадлежат местному жителю, который ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.Полицейские отработали места, где мог находиться подозреваемый, и вскоре задержали злоумышленника. Мужчина 1993 года рождения признался, что ранее работал в оконной фирме и знал потерпевшую. В связи с нестабильной финансовой ситуацией, молодой человек решил обмануть бывшую клиентку и получить деньги.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.