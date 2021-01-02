За минувшие сутки в Самарской области выявили еще 300 случаев заражения коронавирусом среди местных жителей. Всего в регионе коронавирусом заболели 32 004 человек.Из общего числа зараженных 29 579 человек на сегодняшний день успешно справились с опасной болезнью. В том числе 263 пациента выздоровели за прошедший день.Что касается печальной статистики по коронавирусу в Самарской области, то за прошедший день еще 11 человек умерли в регионе. Всего в Самарской области скончались 629 пациентов, с подтвержденным диагнозом коронавирус.