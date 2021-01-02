В социальных сетях местные жители делятся праздничными фотографиями на стадионе «Самара Арена». К новогодним праздникам там установили праздничные инсталляции.На стадионе «Самара Арена» установили огромного космонавта, а космоаллею украсили светящимися планетами. Самарцы уже оценили новогодние украшения и сделали красивые новогодние фотографии.Напомним, что по всему городу были поставлены новогодние инсталляции. Например, на площади Куйбышева установили героев из мультфильмов «Смешарики» и «Тайна третьей планеты».