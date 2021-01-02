За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился еще у 300 жителей. Наибольшее число зараженных в Самаре – 138 человек, а Тольятти за сутки коронавирус нашли у 64 местных жителей. 15 человек заболели в Волжском районе Самарской области и 13 в Кинель-Черкасском районе.253 человека были выявлены при обследовании с симптомами ОРВИ и пневмонией, а 47 человек не чувствовали никаких симптомов заболевания.За сутки в Самарской области скончались еще 11 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Среди них, четверо мужчин от 44 до 67 лет и три женщины в возрасте от 65 до 83 лет, которые при жизни страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. 65-летняя женщина с онкологией, двое мужчин 63 и 72 лет, с заболеванием эндокринной системы и женщина 68 лет, у которой не было сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 629 летальных случаев от коронавируса.