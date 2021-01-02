В Куйбышевском районе Самары произошел ужасный инцидент. 20-летний парень после ссоры со своей сожительницей убил котенка.Как рассказали в прокуратуре области, парень несколько раз ударил животное, которое принадлежало его девушке, об стену на глазах у соседей с детьми. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.По факту происшествия, в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 2 «б» статьи 245 УК РФ «жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель». Парню может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.