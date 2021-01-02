Рано утром к дежурившим инспекторам ГИБДД на автомобиле подъехал мужчина. Он сообщил, что в его машине находится коллега, которой на работе стало плохо. Мужчина боялся, что по пробкам не сможет успеть довезти женщину до врачей, поэтому попросил помощи у дорожных полицейских.- Инспекторы пересадили женщину в свой патрульный автомобиль и, включив сирену и проблесковые маячки, повезли женщину в ближайшую лечебницу, - рассказали полицейские из Самары.За считанные минуты инспекторы ДПС доставили пострадавшую в больницу, где ей оказали квалифицированную помощь. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, жизни и здоровью жительницы Самары ничего не угрожает. Позже, спасенная и её 10-летний сын, выразили слова признательности дорожным полицейским за оказанную помощь.