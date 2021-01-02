1 января, в 22.11 на автодороге Николаевка-Черновский-Белозерки произошло ДТП с участием двух вазовских легковушек. По данным ГУ МВД по Самарской области, нетрезвый водитель 1985 года рождения на автомобиле ВАЗ-21144 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль ВАЗ-21120, под управлением водителя 1992 года рождения.- В результате столкновения обе машины улетели в кювет. Пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21120. Мужчину на скорой отправили в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение, - сообщили полицейские.По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.