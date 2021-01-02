В Самаре придумали, как дать новогодним елкам «вторую жизнь». Деревья будут переработаны в ценное сырье – щепу. Такая щепа из хвойных деревьев широко используется в животноводстве, например, потребность в таком материале испытывают конноспортивные клубы.В этом году централизованные пункты сбора новогодних елей будет организовано в двух крупных городах Самарской области – Самаре и Сызрани. В переработку пойдут деревья без новогодних украшений. Их будут забирать с площадок для мусора.В прошлом году из новогодних собранных деревьев в Самаре было получено 25 кубов экологически чистой щепы. Больше половины отдали самарскому конному клубу.