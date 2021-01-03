В 2021 году для студентов Самарского университета цена на обучение не изменится. Об этом рассказал ректор вуза Владимир Богатырев.Цены в Самарском университете останутся на уровне 2020 года. И не будут повышаться даже на уровень инфляции. По словам ректора такие рекомендации поступают от властей. И это еще одирн способ поддержать студентов-платников и их родителей, так как пандемия сказалась на финансовом состоянии многих граждан.- Предстоящий год с финансовой точки зрения видится трудным. Внебюджетные доходы не увеличатся: нам настоятельно рекомендовали не поднимать стоимость обучения даже на уровень официальной инфляции, - рассказал Богатырев.Ректор уточнил, что пандемия уже сказаласт на вузе. Так не все студенты смогли своевременно оплачивать обучения и некоторые образовательные направления в Самарском университете оказались убыточными и не смогли полноценно работать. В основном это касалось социально-гуманитарных специальностей.