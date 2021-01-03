В новогодние праздники самарские медики, решили еще раз напомнить жителям области о риске заражения коронавирусом и необходимости соблюдения правил безопасности.С этой целью они присоединились к всероссийском флешмобу «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19». Именно с таким плакатом сфотографировались врачи Клиник Самамрского медицинского университета в полном защитном облачении.Медики, работающие в «красной зоне» отметили, что риск заразиться COVID-19 в период новогодних праздников не снижается, а скорее наоборот. Поэтому лучше проводить эти длительные выходные дома с семьей или на свежем воздухет.Также медики напомнили о правилах профилактики коронавируса:, соблюдении социальной дистанции, обязательной чистоте и дезинфекции рук, использовании масок и перчаток. А также, попросили всех вести здоровый образ жизни.